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ФедералПресс

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Во Франции водители стали заправлять автомобили рапсовым маслом вместо дизеля из-за высоких цен

Во Франции водители стали заправлять автомобили рапсовым маслом вместо дизеля из-за высоких цен

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Французские водители в целях экономии стали заливать в баки своих автомобилей вместо дизтоплива рапсовое масло из-за высоких цен на горючее.

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