Ландсбергис язвительно поинтересовался о сокрушительных санкциях против России

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на фоне массированной атаки ВС РФ по территории Украины язвительно поинтересовался у союзников Киева об обещании передать Taurus и ввести «сокрушительные санкции» против Москвы.
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