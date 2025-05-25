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Политика как она есть

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Ландсбергис язвительно поинтересовался о сокрушительных санкциях против России

Ландсбергис язвительно поинтересовался о сокрушительных санкциях против России

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на фоне массированной атаки ВС РФ по территории Украины язвительно поинтересовался у союзников Киева об обещании передать Taurus и ввести «сокрушительные санкции» против Москвы.

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