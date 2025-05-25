Ландсбергис язвительно поинтересовался о сокрушительных санкциях против России

Политика как она есть

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на фоне массированной атаки ВС РФ по территории Украины язвительно поинтересовался у союзников Киева об обещании передать Taurus и ввести «сокрушительные санкции» против Москвы.