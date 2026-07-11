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Закон, порядок, государство

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Ульяновскими следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с арендой мини-погрузчика

Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту сообщения руководителя организации, оказывающей услуги по аренде специальной техники, о совершении мошеннических действий.

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