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Защита обжаловала приговор бывшего схимонаха Сергия

Защита обжаловала приговор бывшего схимонаха Сергия

ТАСС/Пресс-служба Басманного суда Защита обжаловала приговор бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), которого Бабушкинский районный суд Москвы в январе 2023 года приговорил к 7 годам колонии за разжигание ненависти и призывы к самоубийству.

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