Защита обжаловала приговор бывшего схимонаха Сергия

ТАСС/Пресс-служба Басманного суда Защита обжаловала приговор бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), которого Бабушкинский районный суд Москвы в январе 2023 года приговорил к 7 годам колонии за разжигание ненависти и призывы к самоубийству.