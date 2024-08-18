Хукер победил Гамрота раздельным решением в поединке на UFC 305

В Перте (Австралия) проходит турнир UFC 305. В главном карде состоялся поединок новозеландца Дэна Хукера (24-12) и поляка Матеуша Гамрота (24-3).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Калужские фанаты собрали на помощь Курску 62 000 рублей: «В этой ситуации может оказаться любой. Мы живем в большой дружной стране и обязаны друг другу помогать»
- FONBET направит 15 млн рублей на помощь переселенцам из Курской области
- Драчев об Олимпиаде: «Нас не допустили, поэтому я в качестве ответной меры решил не смотреть. Оградил себя от этого позорища»
Свежие комментарии