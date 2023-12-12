Сенатор Окасио-Кортес обвинила Байдена в лицемерии за позицию США по Газе в ООН

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес раскритиковала администрацию действующего главы государства Джо Байдена после того, как США наложили вето на резолюцию ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа.
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