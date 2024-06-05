Магазин подарков для очень богатых людей представил свой стенд на ПМЭФ

Магазин подарков для очень богатых людей представил свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), стоимость некоторых экспонатов достигает 75 миллионов рублей, заявил РЕН ТВ учредитель компании Stargift Илья Слуцкий.
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