Мечта у дома: в РФ может появиться единый оператор стройки частного жилья

В России может появиться единый оператор стройки частных домов. Новая структура будет централизованно решать вопросы комплексной застройки в городах, планировки сетей ЖКХ, дорог и прочей инфраструктуры, а также выделять земли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии