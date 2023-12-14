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Мечта у дома: в РФ может появиться единый оператор стройки частного жилья

Мечта у дома: в РФ может появиться единый оператор стройки частного жилья

В России может появиться единый оператор стройки частных домов. Новая структура будет централизованно решать вопросы комплексной застройки в городах, планировки сетей ЖКХ, дорог и прочей инфраструктуры, а также выделять земли.

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