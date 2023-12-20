Рост цен на яйца взяла на проверку прокуратура Новосибирской области

Продукт отнесли к категории первой необходимости и решили выяснить, как формируются цены.Прокуратура Новосибирской области начала проверку из-за роста цен на яйца в магазинах региона, которое доходит до 30%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии