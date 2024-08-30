«Будешь себя так вести, нормальный парень с тобой и связываться не захочет!» – предупреждает внучку бабушка— Я, честно говоря, в глубоком недоумении, – вздыхает семидесятитрехлетняя Полина Марковна.
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