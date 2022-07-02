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Глава Совета Федерации Матвиенко обнаружила, что многие управленцы оказались полностью профнепригодны. А раньше об этом никто не знал?

Глава Совета Федерации Матвиенко обнаружила, что многие управленцы оказались полностью профнепригодны. А раньше об этом никто не знал?

ПОЛИТОБЗОР Одним из небольших побочных плюсов новой экономической реальности на фоне колоссальных экономических издержек и санкционного давления, – это, пожалуй, "прозрение" хотя бы на уровне риторики крупнейших российских чиновников и управленцев.

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