Театр абсурда
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Театр абсурда

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ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 39 ДИВЕРСАНТОВ, ЗАВЕРБОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ. Видео ЦОС ФСБ России

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 39 ДИВЕРСАНТОВ, ЗАВЕРБОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ. Видео ЦОС ФСБ России

ФСБ совместно со СК России и МВД России пресечена деятельность 39 лиц (1995–2010 годов рождения) из 17 субъектов РФ.

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