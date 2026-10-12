ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 39 ДИВЕРСАНТОВ, ЗАВЕРБОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ. Видео ЦОС ФСБ России

ФСБ совместно со СК России и МВД России пресечена деятельность 39 лиц (1995–2010 годов рождения) из 17 субъектов РФ.
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