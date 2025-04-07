Луна, Юпитер, Марс и Аквариды: в мае на полуострове стартуют «Астроканикулы»

С 5 по 11 мая на базе Крымской астрофизической обсерватории пройдут весенние «Астроканикулы». Поклонников звёздного неба и светил ждут наблюдения в телескопы, научные лекции, просмотр астрокосмических фильмов, экскурсии и походы.