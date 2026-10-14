Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Касатонов, проект бюджета на ближайшие три года предусматривает повышения выплаты для военных пенсионеров в 2027 году на 4%, в 2028 году — на 4% и в 2029 году — на 4%.
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