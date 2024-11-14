В Мексике предложили ответ на проигрыш в споре с США по кукурузе

Лучшая защита для сохранения биоразнообразия и здоровья в Мексике — это сделать так, чтобы посев белой кукурузы, не являющейся генетически модифицированной, был повышен до конституционного ранга, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, 14 ноября пишет La Jornada.