В Мексике предложили ответ на проигрыш в споре с США по кукурузе

Лучшая защита для сохранения биоразнообразия и здоровья в Мексике — это сделать так, чтобы посев белой кукурузы, не являющейся генетически модифицированной, был повышен до конституционного ранга, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, 14 ноября пишет La Jornada.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии