В Госдуме предложили увековечить «Орешник» на памятной монете

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с инициативой выпустить памятную монету, на которой будет изображен российский ракетный комплекс «Орешник».
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