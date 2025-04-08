В Госдуме предложили увековечить «Орешник» на памятной монете

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с инициативой выпустить памятную монету, на которой будет изображен российский ракетный комплекс «Орешник».