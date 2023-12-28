Учитель физики показал, как почистить яйцо от скорлупы ровно за 2 секунды. Почему нас в школе не учили таким нужным вещам?
Мне, конечно не 90 лет и до Мафусаила мне ещё жить да жить, хотя к 45 определённый опыт уже нарабатываешь.
Комментарии
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Когда я готовился к поступлению в институт мне посоветовали прочесть труды академика Ландсберга двух-томник. Изумительная вещь. Так доступно и привязано к жизни все описывается. Это было в далеком 1974 году, но до сих пор я его вспоминаю с благодарностью. Рекомендую.
Для особо одарённых, мужские яички носят название семенники, или тестикулы, а яйца, или яички- это смотря как за них схватить.
Открыли Америку! Всю жизнь заливали холодной водой яйца, вынутые из кипящей воды, чтобы они хорошо чистились. Физики хреновы))))
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