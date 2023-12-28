Учитель физики показал, как почистить яйцо от скорлупы ровно за 2 секунды. Почему нас в школе не учили таким нужным вещам?

Михаил Сартин

Когда я готовился к поступлению в институт мне посоветовали прочесть труды академика Ландсберга двух-томник. Изумительная вещь. Так доступно и привязано к жизни все описывается. Это было в далеком 1974 году, но до сих пор я его вспоминаю с благодарностью. Рекомендую.