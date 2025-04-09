67 беспилотников отправила Украина в Краснодарский край этой ночью

67 беспилотников отправила Украина в Краснодарский край этой ночьюС 20:00 8 апреля до 06:00 9 апреля ПВО перехватила и уничтожила 158 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа на территории России.
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