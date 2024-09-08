❕На выборах в Крыму уже проголосовали полмиллиона человек «Проголосовало 519 249 избирателей, что в общей сложности составляет 35,21%.
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❕На выборах в Крыму уже проголосовали полмиллиона человек «Проголосовало 519 249 избирателей, что в общей сложности составляет 35,21%.