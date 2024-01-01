Театр абсурда
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Театр абсурда

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Танцующие национальные танцы на Братской могиле оказались цыганами

Танцующие национальные танцы на Братской могиле оказались цыганами

# Чернильница   На днях в интернете появилась новость о непотребстве совершенном группой молодых людей в Ставрополье.

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Комментарии
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Семен Борисов
Ну они же &quot;искренне&quot; извинились,пусть живут с миром!Мы же не изверги какие!Всё простим и приголубим!🤣
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8 час.
59
Адольф все правильно делал с ними...
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5 час.
владимир трофимов
Посадить уродов и на лесоповал работать.
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5 час.

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