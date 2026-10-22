Андрей Рублев сыграет на турнире UTS в Гетеборге, который пройдет 12-13 декабря. В четвертьфинале россиянин поборется с Брэндоном Накашимой .
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