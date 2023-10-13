Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Израиль в поисках приключений

Израиль в поисках приключений

Олег Стародубцев Израиль, видимо рассудил: сгорел сарай, гори и хата, и в привычной для себя наглой манере, нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, обе воздушные гавани, по предварительным данным, приостановили работу.

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