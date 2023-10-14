СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

Ольга Кожемякина Примитивные урганты не интересны при любом раскладе: не будет западных жополизов типа Кобаладзе, не будет и ургантов. Разве Ургант виноват в том, что студенческая аудитория такого вуза не ответила отказом на встречу с этим шутом?! О всяких продажных тварях кобаладзе забывать нельзя. Их срочно надо выметать поганой метлой из стен всех вузов, объявлять врагами народа и под уголовную статью... Слишком много у нас спряталось в тени приспешников предателей горбачевых, ельциных. Пора бы уж с ними расправиться, а не пиарить всякую шваль.

Анфиса Иванова ДА?! А что делать с теми, кто сидел в зале...слушал...ржал...аплодировал?! Это наши будущие дипломаты?! Жаль Россию , до слез горьких жаль нашу страну!