11 октября внезапно снова объявился израильтянин Ваня Ургант. И не в каком-либо клубешнике, на каком-нибудь этнически однородном шоубизовском междусобойчике, а в Московском государственном институте международных отношений, являющемся подведомственным образовательным учреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации.
СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО
Комментарии
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Ольга Кожемякина
Примитивные урганты не интересны при любом раскладе: не будет западных жополизов типа Кобаладзе, не будет и ургантов. Разве Ургант виноват в том, что студенческая аудитория такого вуза не ответила отказом на встречу с этим шутом?! О всяких продажных тварях кобаладзе забывать нельзя. Их срочно надо выметать поганой метлой из стен всех вузов, объявлять врагами народа и под уголовную статью... Слишком много у нас спряталось в тени приспешников предателей горбачевых, ельциных. Пора бы уж с ними расправиться, а не пиарить всякую шваль.
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6 час.
Анфиса Иванова
ДА?! А что делать с теми, кто сидел в зале...слушал...ржал...аплодировал?! Это наши будущие дипломаты?! Жаль Россию , до слез горьких жаль нашу страну!
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4 час.
А Кудасов
Как такое возможно?! Неужели сверху этого не видно, тем более не слышно? Не перестаю, особенно в последнее время, удивляться отсутствию хоть какой то должной реакции власти на безобразия в сфере образования. И если бы только в ней. В мигрантской политике. Это же так очевидно, что подобное не допустимо. При этом есть желание далее продолжать.
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3 час.
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