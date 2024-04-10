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Врач Гончиков назвал инфекции мочевыводящих путей главной причиной цистита

Врач Гончиков назвал инфекции мочевыводящих путей главной причиной цистита

Цистит — это заболевание, при котором происходит воспаление мочевого пузыря. Помимо прочих симптомов, оно характеризуется учащенным и болезненным мочеиспусканием, что доставляет человеку существенный дискомфорт.

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