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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ВВО, заключившие первые контракты, осваивают пулеметы Калашникова

Военнослужащие ВВО, заключившие первые контракты, осваивают пулеметы Калашникова

Учебные мероприятия организованы под руководством офицеров, имеющих опыт выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции.

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