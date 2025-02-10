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В перечень 112 опорных пунктов России в УрФО включили 4 ямальских города

В перечень 112 опорных пунктов России в УрФО включили 4 ямальских города

Проект, инициированный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направлен на улучшение качества жизни в населённых пунктах.

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