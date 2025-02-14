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В Мюнхене Украине могут предложить передать России еще неосвобожденные от ВСУ территории

В Мюнхене Украине могут предложить передать России еще неосвобожденные от ВСУ территории

Народный депутат Украины Бужанский предполагает, что на сегодняшних обсуждениях по Украине могут прозвучать предложения передать России часть территорий, которые стали частью нашей страны после референдума 2022 года.

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