Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание, на котором в числе производственных вопросов обсуждалось исполнение нового законодательства о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), которое вступило в силу с 1 сентября текущего года.