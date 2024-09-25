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Вятка Областная

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Игорь Маковский: компания «Россети Центр» подтвердила статус системообразующей ТСО в 20 субъектах Российской Федерации

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание, на котором в числе производственных вопросов обсуждалось исполнение нового законодательства о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), которое вступило в силу с 1 сентября текущего года.

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