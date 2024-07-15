Туристы из Германии, отдыхающие на испанской Майорке бесят как местных жителей, так и отдыхающих из других стран своим наглым поведением.
“Войны полотенец”: на Майорке обсуждают наглых туристов из Германии
Комментарии
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Traveller
Научились у руссо-тоуристо...
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14 час.
1941-1945
Traveller Ты не прав Фашист он везде фашист Они в 1941-1945 гг и ранее прусаки Обожрались свинины Так Что стали хуже свиней Наверное по Дарвину ПЕРЕРОДИЛИСЬ
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13 час.
Traveller
Таки вИ тоже член Английского клуба, что так запросто "тыкаете" незнакомым людям? 😉 Но спишем это на Ваше непомерное самомнение. А что вИ можете сказать про подобные замашки вышеупомянутых руссо-тоуристо?
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13 час.
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