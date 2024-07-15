“Войны полотенец”: на Майорке обсуждают наглых туристов из Германии

Traveller Ты не прав Фашист он везде фашист Они в 1941-1945 гг и ранее прусаки Обожрались свинины Так Что стали хуже свиней Наверное по Дарвину ПЕРЕРОДИЛИСЬ

Traveller

Таки вИ тоже член Английского клуба, что так запросто "тыкаете" незнакомым людям? 😉 Но спишем это на Ваше непомерное самомнение. А что вИ можете сказать про подобные замашки вышеупомянутых руссо-тоуристо?