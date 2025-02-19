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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцев предупредили об отключении отопления 19 февраля

Рязанцев предупредили об отключении отопления 19 февраля

Ограничения связаны с заменой участка трубопровода на улице Зубковой. До 16:00 отопления не будет на улице Зубковой в домах №№ 26, 26 корпус 1, 28, 28 корпус 1; на улице Новосёлов в домах №№ 42, 44, 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3.

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