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Муж ждал в Москве, съёмки шли в Киеве: почему Алла Ковнир бросила «Возвращение Мухтара» на пике популярности

Муж ждал в Москве, съёмки шли в Киеве: почему Алла Ковнир бросила «Возвращение Мухтара» на пике популярности

В начале 2000-х годов образ принципиальной и обаятельной следовательницы Лены Брусникиной из детективного сериала «Возвращение Мухтара» сделал актрису Аллу Ковнир одной из самых узнаваемых персон на отечественном телевидении.

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