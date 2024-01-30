«Никто в классе со мной не общается»

владимир васильев

если с тобой никто не хочет общаться, значит т ы никому не нужен, не интересен, тебя никто не любит. но, по закону бумеранга, это может быть результатом того, что и ты никого не любишь. начни с себя. заинтересуйся кем-либо, узнай чем он (она) живёт, СДЕЛАЙ что-нибудь хорошее для этого человека, помоги в чём-нибудь. главное, чтобы это было бескорыстно: не для того, чтобы с тобой подружились, а просто так, из любви к этому человеку . . .