Боец Антей: украинцы очень боятся огромной мощи «Солнцепеков»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Солнцепек» демонстрирует исключительную эффективность на поле боя. Об этом RT рассказал командир расчета с позывным Антей, подчеркнув, что противник испытывает настоящий ужас перед этим оружием.
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