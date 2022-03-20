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Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл 2-ю гонку, Лоусон – 2-й, Випс – 3-й

Пилот «АРТ» Тео Пуршер одержал победу в основной гонке «Формулы-2» в Бахрейне, стартовав вторым. Второе место занял Лиам Лоусон из «Карлина», третье – гонщик «Хайтека» Юри Випс.

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