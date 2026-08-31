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Царьград

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Селена Гомес и Бенни Бланко посетили Венецию перед фестивалем

Селена Гомес и Бенни Бланко посетили Венецию перед фестивалем

Селена Гомес и Бенни Бланко прибыли в Венецию для участия в 83-м Венецианском кинофестивале. Пара была замечена на вокзале Санта-Лючия и во время прогулки на водном такси.

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