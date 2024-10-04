На Смоленщине раскрыто двойное убийство сотрудника полиции и его брата

«Напали с автоматами, в форме силовиков. Трупы сожгли». Жуткое преступление произошло более 20 лет назад в одном из смоленских лесов Полицейские задержали фигурантов уголовного дела о двойном убийстве милиционера и его родного брата, которое душегубы совершили в Смоленской области ещё в 2003-м.