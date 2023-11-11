Страна и люди
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Страна и люди

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Asia Times: Запад может сместить Зеленского из-за провалов ВСУ

Asia Times: Запад может сместить Зеленского из-за провалов ВСУ

Бывший помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен заявил, что Запад может сместить Зеленского с власти из-за неудач украинской армии и неспособности одержать победу в конфликте с Российской Федерацией.

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