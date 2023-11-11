Бывший помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен заявил, что Запад может сместить Зеленского с власти из-за неудач украинской армии и неспособности одержать победу в конфликте с Российской Федерацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии