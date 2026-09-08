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Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь

Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает 8 сентября Минобороны РФ .

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