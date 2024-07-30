Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигрант «пустил под откос» поезд Казань-Адлер. Кто посадил за руль охранника

Мигрант «пустил под откос» поезд Казань-Адлер. Кто посадил за руль охранника

Очередная авария с поездом произошла сегодня в Волгоградской области. Пассажирский поезд, который следовал из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком.

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Надо за такие аварии вводить смертную казнь для мигрантов.А всю их родню на х... отсюда в кишлаки.
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8 час.
Михаил Гринжук
Начать порядок надо с ликвидации этих бюрократов.
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8 час.
Виктор Онегин
Хоть смех но по факту 800 русских отдыхающих наехали на  одного иностранного рабочего. А главное охранник шофёр в своём праве: 800 русских ему одному дорогу не уступили. Налицо общественная дискриминация в России иностранцев.
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4 час.

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