Очередная авария с поездом произошла сегодня в Волгоградской области. Пассажирский поезд, который следовал из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком.
Мигрант «пустил под откос» поезд Казань-Адлер. Кто посадил за руль охранника
Комментарии
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Михаил Гринжук
Надо за такие аварии вводить смертную казнь для мигрантов.А всю их родню на х... отсюда в кишлаки.
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8 час.
Михаил Гринжук
Начать порядок надо с ликвидации этих бюрократов.
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8 час.
Виктор Онегин
Хоть смех но по факту 800 русских отдыхающих наехали на одного иностранного рабочего. А главное охранник шофёр в своём праве: 800 русских ему одному дорогу не уступили. Налицо общественная дискриминация в России иностранцев.
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4 час.
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