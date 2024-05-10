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ASUS представила ROG Ally X: дата полноценной демонстрации и первые официальные по...

ASUS представила ROG Ally X: дата полноценной демонстрации и первые официальные по...

ASUS представила ROG Ally X: дата полноценной демонстрации и первые официальные подробностиКомпания ROG в ходе своего еженедельного мероприятия ROG Pulse, транслируемого в прямом эфире, подтвердила то, что мы все уже знали: следующая модель ROG Ally будет полноценно представлена в ближайшее время.

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