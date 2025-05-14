В Тушинской ветклинике спасли собаку от опасного заболевания после укуса клеща

Врачи Тушинской ветклиники на Цветочном проезде вылечили лабрадора Коди от пироплазмоза. Заболевание передаётся через укус заражённого клеща, тяжело переносится породистыми собаками и может стать смертельным.
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