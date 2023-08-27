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«Кадис» отклонил второе предложение ЦСКА о трансфере форварда Осмайича. Агент игрока считает, что армейцы готовы заплатить 5 млн евро

«Кадис» отклонил второе предложение ЦСКА о трансфере форварда Осмайича. Агент игрока считает, что армейцы готовы заплатить 5 млн евро

«Кадис» отклонил второе, улучшенное предложение ЦСКА по Осмайичу. Есть ли вероятность, что нападающий окажется в России? Время еще есть, ждем решения испанского клуба», – сказал агент 24-летнего футболиста Игорь Глушевич.

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