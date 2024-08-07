Объем потребления газа в Китае вырастет до 425 млрд кубометров По оценкам Государственного управления по делам энергетики КНР, это произойдет до конца 2024 года.
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Объем потребления газа в Китае вырастет до 425 млрд кубометров По оценкам Государственного управления по делам энергетики КНР, это произойдет до конца 2024 года.
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