Боец 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным «Механик» рассказал, что украинские военные расстреляли мирную семью в Новоалександровке в ДНР.
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