Мигрантка избила следователя на допросе и отняла протокол . Мигранты становятся хозяевами?

Татьяна Курочкина

Горько сознавать,что наши соотечественники,русские,порой готовы САМИ призвать хоть самого "диаболо" не говоря уж об гастарбайтерах, лишь бы СВОЕЙ,зачастую не праведной,цели добиться ‼️‼️Мы готовы "утопить" "соседа" ,но не уступить....Упрямство хорошо бы на фронте или в постижении наук...