Мигрантка избила следователя на допросе и отняла протокол Global Look Press Уроженка Узбекистана избила следователя в здании следственной части ГУ МВД по Московской области.
Мигрантка избила следователя на допросе и отняла протокол . Мигранты становятся хозяевами?
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https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43534614321/CHto-tvorili-s-russkimi-v-Tadzhikistane-v-90-yie-Rasskazyivayu?utm_referrer=mirtesen.ru
Что творили с русскими в Таджикистане в 90-ые? Рассказываю - Темы дня - 26 ноября - 43534614321
Темы дня - МирТесен
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23 час.
Татьяна Курочкина
Горько сознавать,что наши соотечественники,русские,порой готовы САМИ призвать хоть самого "диаболо" не говоря уж об гастарбайтерах, лишь бы СВОЕЙ,зачастую не праведной,цели добиться ‼️‼️Мы готовы "утопить" "соседа" ,но не уступить....Упрямство хорошо бы на фронте или в постижении наук...
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17 час.
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