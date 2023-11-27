Мигрантка избила следователя на допросе и отняла протокол . Мигранты становятся хозяевами?

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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Комментарии
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59
https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43534614321/CHto-tvorili-s-russkimi-v-Tadzhikistane-v-90-yie-Rasskazyivayu?utm_referrer=mirtesen.ru
Что творили с русскими в Таджикистане в 90-ые? Рассказываю - Темы дня - 26 ноября - 43534614321
Темы дня - МирТесен
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Татьяна Курочкина
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