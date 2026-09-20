«Зачем нам страдания азербайджанского Гнома?»: провальный дебют Плющенко-младшего не вызвал сочувствия

Телеканал "78" 13-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, известный как Гном Гномыч, провально дебютировал на международной арене.
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Культурных комментариев по этому поводу нет, а за мат забанят. Ну вы поняли...
Бревно оно и есть бревно.. это я о гноме.