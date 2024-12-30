Алла Немеренко: "В настоящее время в больницах имеется 201 электрогенератор"

«В настоящее время в больницах имеется 201 генератор электроэнергии. Они проверены, протестированы и способны покрыть потребности в энергии в случае отключения электроэнергии», – заявила министр здравоохранения Алла Немеренко.
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