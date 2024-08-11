Родственников жертв страшной авиакатастрофы собрали для получения генетического материала

Бразильские службы гражданской обороны всю ночь работали над извлечением останков пассажиров самолета, разбившегося в пятницу недалеко от Сан-Паулу, в результате чего погибли все 62 человека, находившиеся на борту, сообщает Reuters.
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