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Родственников жертв страшной авиакатастрофы собрали для получения генетического материала

Родственников жертв страшной авиакатастрофы собрали для получения генетического материала

Бразильские службы гражданской обороны всю ночь работали над извлечением останков пассажиров самолета, разбившегося в пятницу недалеко от Сан-Паулу, в результате чего погибли все 62 человека, находившиеся на борту, сообщает Reuters.

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