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Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин достигли отметки 100 матчей за «Зенит»

Игроки «Зенита» Виталий Фридзон и Дмитрий Кулагин достигли отметки 100 сыгранных за клуб матчей по итогам встречи с МБА (73:71) в Единой лиге ВТБ.

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