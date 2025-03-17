Экс-советник пентагона Макгрегор призвал США прекратить поддержку Украины

Соединенным Штатам Америки нужно прекратить поддержку Украины и вывести из страны всех своих военнослужащих, заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор 16 марта на YouTube-канале Deep Dive.
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